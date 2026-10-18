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Евгений Семененко высказался о победе на первом этапе Гран-при России «Рапсодия льда». Семененко и его тренеры Алексей Мишин и Татьяна Мишина оценили прокат в эфире Первого канала.