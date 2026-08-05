«Не возьмут на лапу»: военкор объяснил кадровые перестановки в Минобороны России Президент России Владимир Путин сегодня объявил о кадровых перестановках в Минобороны РФ.
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«Не возьмут на лапу»: военкор объяснил кадровые перестановки в Минобороны России Президент России Владимир Путин сегодня объявил о кадровых перестановках в Минобороны РФ.
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