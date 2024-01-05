7 января в Челнах автобусы начнут ездить с 2:30

7 января в Набережных Челнах будут организованы три автобусных маршрута для перевозки пассажиров. Первый маршрут будет направлен к Свято-Вознесенскому собору, второй — к храму Рождества Христова, а третий — к Крестовоздвиженской церкви.
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