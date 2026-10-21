Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности одобрила ужесточение наказания за вождение без прав.
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