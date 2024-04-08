Shot: Актер Домогаров может завершить карьеру из-за болезни позвоночника

Актеру Александру Домогарову поставили сразу несколько диагнозов, связанных с позвоночником.Народный артист России, актер театра и кино Александр Домогаров может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником.
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