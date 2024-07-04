Овцы-экстремалы прогулялись по крыше Курьезный случай произошел в Омской области. Один из местных потерял овец и обнаружил их на КРЫШЕ сеновала! в чужом дворе.
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Овцы-экстремалы прогулялись по крыше Курьезный случай произошел в Омской области. Один из местных потерял овец и обнаружил их на КРЫШЕ сеновала! в чужом дворе.