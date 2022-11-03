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Максим Калашников: случай с Мау демонстрирует бессилие и раздвоенность официальной власти

Максим Калашников: случай с Мау демонстрирует бессилие и раздвоенность официальной власти

Член Федерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА, общественный деятель Максим Калашников прокомментировал сообщение о том, что ректор РАНХиГС Владимир Мау, которого полиция сначала обвинила в особо крупном мошенничестве, а затем закрыла дело, улетел в Израиль.

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