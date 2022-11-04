Ничего святого: Карл III рушит традиции и избавляется от любимых вещей Елизаветы II

На аукцион выставлен личный автомобиль покойной королевы Великобритании. Принц Чарльз и Елизавета II LEGION-MEDIAБританский аукционный дом Historics Auctioners выставил на продажу автомобиль Jaguar X-Type Estate покойной королевы Елизаветы II.
На аукцион выставлен личный автомобиль покойной королевы Великобритании. Принц Чарльз и Елизавета II LEGION-MEDIAБританский аукционный дом Historics Auctioners выставил на продажу автомобиль Jaguar X-Type Estate покойной королевы Елизаветы II.
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