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Царьград

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Республиканцы пророчат пережившему покушение Трампу победу на выборах президента

Республиканцы пророчат пережившему покушение Трампу победу на выборах президента

Конгрессмены от республиканской партии считают, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа увеличило его шансы на победу.

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