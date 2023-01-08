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Лука Дончич: «Матчи Евролиги смотрю чаще, чем НБА»

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, следит ли за гонкой претендентов на приз MVP сезона НБА.

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