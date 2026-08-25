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Воронежские новости

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Областное правительство забрало у мэрии контроль над благоустройством Петровской набережной Воронежа

Областное правительство забрало у мэрии контроль над благоустройством Петровской набережной Воронежа

Областные власти полностью взяли под контроль благоустройство Петровской набережной Воронежа. Губернатор Александр Гусев признал, что реализация знакового проекта пошла не по плану из-за недобросовестности подрядчика и слабого контроля со стороны городской администрации.

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