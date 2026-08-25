Областное правительство забрало у мэрии контроль над благоустройством Петровской набережной Воронежа

Областные власти полностью взяли под контроль благоустройство Петровской набережной Воронежа. Губернатор Александр Гусев признал, что реализация знакового проекта пошла не по плану из-за недобросовестности подрядчика и слабого контроля со стороны городской администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии