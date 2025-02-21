Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 882 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    А Вы подумали, как Путин будет смотреть в глаза ветеранам этой войны? Женам погибших, искалеченных воинов? Путин може...Зеленский на чемо...
  • Елена Каратеева
    Владимиру Зеленскому имеет смысл обратиться к В. В. Путину: "Повинную голову меч не сечет" - говорили на Руси. В. Пут...Зеленский на чемо...
  • Evgenija Palette
    А нам надо хорошо думать трезвой головой, прежде, чем принимать серьезные решения с этим ССЫ, не забывая формулу - "Д...Между Китаем и СШ...

Западное единство рушится на глазах. В США отрицают агрессию России и приглашают её в G7

Западное единство рушится на глазах. В США отрицают агрессию России и приглашают её в G7

США возразили против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7 по случаю третьей годовщины украинского конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Обольщаться явно не стоит, это очень даже может быть и тактическим и даже стратегическим ходом США. В известном фильме &quot;17 мгновений весны&quot; герр Мюллер что говорил? А говорил герр Мюллер герру Штирлицу - ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ НИ КОМУ....
Ответить
22 час.
наверх