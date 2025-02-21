Западное единство рушится на глазах. В США отрицают агрессию России и приглашают её в G7

АндрейБорков

Обольщаться явно не стоит, это очень даже может быть и тактическим и даже стратегическим ходом США. В известном фильме "17 мгновений весны" герр Мюллер что говорил? А говорил герр Мюллер герру Штирлицу - ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ НИ КОМУ....