Полицией в Кемеровской области расследовано уголовное дело о незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на 44,4 млн рублей

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 7 участников организованной группы – жителей Мариинска.

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