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Алтайские полицейские задержали двух сельчан с крупной партией растительного наркотика

Алтайские полицейские задержали двух сельчан с крупной партией растительного наркотика

Полицейские проверяли поступившую информацию о незаконном хранении наркотических средств Двух жителей Республики Алтай задержали по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

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