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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Трактора» о легионерах: «В Северной Америке не очень позитивная картинка про нашу страну. Была задача – показать реальную обстановку и возможности»

Генеральный директор « Трактора » Иван Савин в интервью Спортсу’‘ рассказал про летние подписания клуба.

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