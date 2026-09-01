Олейник: чиновники начнут бежать из Киева, который объявят прифронтовым

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru предположил, что украинские политики, которые сейчас находятся в Киеве, могут в ближайшие недели уехать на запад страны из-за участившихся ударов российских войск.
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