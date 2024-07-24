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Орловская промышленность ждёт эффективных решений от власти

Орловская промышленность ждёт эффективных решений от власти

Может ли Орловщина вернуть былую славу и промышленного центра? Какова в этом роль власти или процесс при капитализме государством не управляем, за исключением оборонки? Кто должен взять на себя ответственность за развитие данного сектора экономики региона и каковы его возможности? Об этом и многом другом мы поговорили с бывшим региональным руководителем Союза промышленников России Алексеем Ереничевым, экс-гендиректором Орловского сталепрокатного завода на протяжении четырнадцати лет.

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