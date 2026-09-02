МИД Ирана раскритиковал заявление Гутерреша о предотвращении войны

Министерство иностранных дел Ирана выступило с критикой в адрес заявления генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша о предотвращении войны.
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