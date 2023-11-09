WP: отказ Словакии помогать Киеву говорит об усталости НАТО от Украины

Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency Отказ властей Словакии предоставлять помощь Украине является первый признаком роста усталости НАТО от Киева, пишет The Washington Post.
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