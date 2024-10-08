Из Израиля убегают мозги

Странно, но в годовщину событий седьмого октября, когда ХАМАС вероломно напал на Израиль, который «проспал» все приготовления к нападению, да и само нападение, в либеральном произраильском британском издании Гардиан опубликовано сразу несколько не комплиментарных для Израиля статей, и самая интересная из которых – об оттоке мозгов из страны… Отток мозгов, который пережила Россия при Ельцине по своим результатам – ничто по сравнению с тем, что ожидает Израиль, если все мозги оттуда «оттекут»… Ибо оттекают из Израиля, согласно статье, лучшие его люди, те, на ком держится «знаменитая израильская медицина» (для богатых, особенно приезжих богатых, ибо небогатые местные не стесняются в непарламентских выражениях, когда обсуждают израильскую «медицину для всех» в разных пабликах), знаменитый израильский хай-тек и прочие знаменитые израильские достижения… Ещё до войны из Израиля начали уезжать либеральные секулярные (не религиозные) евреи, уезжали они из-за политики Нетаньяху и начавшегося засилья в обществе религиозно-этнических фанатиков, вроде Смотрича и прочих бен гавиров, а с началом военной операции процесс ускорился, хотя официальную статистику власти Израиля, скажем так, не рекламируют и уж тем более не комментируют… Уезжают врачи, айтишники, инженеры и прочие «двигатели» научно-технического и прочего прогресса, но, правда, и приезжают в Израиль… Но кто приезжает.