Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 909 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Батт
    Они с нас спросят.Только Грозный и ...
  • Александр Батт
    Собор 1613 года не избирал и не назначал царя, а определял, кто из непрямых наследников Рюриковичей ближе к основному...Только Грозный и ...
  • Александр Батт
    Анекдот советских времен: Внуки долго объясняли бабушке, какой будет жизнь при коммунизме. Наконец, она сказала: "Я ...Только Грозный и ...

Из Израиля убегают мозги

Из Израиля убегают мозги

Странно, но в годовщину событий седьмого октября, когда ХАМАС вероломно напал на Израиль, который «проспал» все приготовления к нападению, да и само нападение, в либеральном произраильском британском издании Гардиан опубликовано сразу несколько не комплиментарных для Израиля статей, и самая интересная из которых – об оттоке мозгов из страны… Отток мозгов, который пережила Россия при Ельцине по своим результатам – ничто по сравнению с тем, что ожидает Израиль, если все мозги оттуда «оттекут»… Ибо оттекают из Израиля, согласно статье, лучшие его люди, те, на ком держится «знаменитая израильская медицина» (для богатых, особенно приезжих богатых, ибо небогатые местные не стесняются в непарламентских выражениях, когда обсуждают израильскую «медицину для всех» в разных пабликах), знаменитый израильский хай-тек и прочие знаменитые израильские достижения… Ещё до войны из Израиля начали уезжать либеральные секулярные (не религиозные) евреи, уезжали они из-за политики Нетаньяху и начавшегося засилья в обществе религиозно-этнических фанатиков, вроде Смотрича и прочих бен гавиров, а с началом военной операции процесс ускорился, хотя официальную статистику власти Израиля, скажем так, не рекламируют и уж тем более не комментируют… Уезжают врачи, айтишники, инженеры и прочие «двигатели» научно-технического и прочего прогресса, но, правда, и приезжают в Израиль… Но кто приезжает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Zakharov
У нас своих мозгов немало,да и евреев в России предостаточно, желаю,чтобы наши предатели из еврейской среды остались в Израиле,особенно рыжий Чубайс,раз наши спец службы не могут его достать,то хоть ракетный удар противников Израиля достанет этого иноагента, он это заслужил.
Ответить
4 час.
леонид рыбаков
они не сбегают их решили сохранить . Родина *их* вернет однозначно .
Ответить
2 час.
Сергей Кочегаров
Да оттекают из страны еврейской лучшие её люди: Макаревич, Галкин, Кац, Пугачева... И останется Израиль безмозглым!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх