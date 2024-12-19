Бруцеллёзом заболели овцы в Новосибирской области

Заболевание опасно не только для животных, но и для человека. Бруцеллез — инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и других систем, и особенно часто — опорно-двигательного аппарата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии