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Регионы России

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КСИР предупредил экипажи танкеров в Кувейте и Бахрейне об угрозе атак

КСИР предупредил экипажи танкеров в Кувейте и Бахрейне об угрозе атак

Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупреждает экипажи нефтяных танкеров в районах Кувейта и Бахрейна о планируемых атаках и призывает их срочно эвакуироваться с судов.

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