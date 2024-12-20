Пять человек погибли при пожаре в изоляторе для дезертиров в Якутии

Личности погибших и причина возгорания не установленыВ результате пожара в изоляторе на Вилюйском переулке в Якутске, где содержатся самовольно покинувшие часть военные, погибли пять человек, сообщает оперштаб региона.
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