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Daily Storm

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Пять человек погибли при пожаре в изоляторе для дезертиров в Якутии

Пять человек погибли при пожаре в изоляторе для дезертиров в Якутии

Личности погибших и причина возгорания не установленыВ результате пожара в изоляторе на Вилюйском переулке в Якутске, где содержатся самовольно покинувшие часть военные, погибли пять человек, сообщает оперштаб региона.

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