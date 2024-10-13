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«Район полностью разграблен». ВСУ угнали всю сельхозтехнику с занятых территорий Курской области

«Район полностью разграблен». ВСУ угнали всю сельхозтехнику с занятых территорий Курской области

Дегтярева: ВСУ угнали всю сельхозтехнику с занятых территорий Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывезли с занятой территории Кореневского района Курской области всю сельскохозяйственную технику.

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