Рабочие Уралвагонзавода рассказали Путину, что нужно их городу

Как выяснилось, за последние годы Нижний Тагил похорошел и стал более удобным для жизниВизит Владимира Путина в Свердловскую область, который состоялся 15 января, начался с Уралвагонзавода, где собирают лучшие в мире танки Т-90М.
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