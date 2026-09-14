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Царьград

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Казань проведет «Аксёнов-фест» с 23 по 25 сентября

Казань проведет «Аксёнов-фест» с 23 по 25 сентября

С 23 по 25 сентября в Казани пройдет фестиваль «Аксёнов-фест», собравший более 20 писателей, поэтов и деятелей культуры.

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