Военный эксперт Дандыкин объяснил важность освобождения Селидово в ДНР

Селидово является важнейшим городом по направлению к Покровску, важнейшему пункту в оперативно-тактическом плане, так как после него определяются перспективы не только освобождения Донбасса, но и выхода на границу Днепропетровской области.
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