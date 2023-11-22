Осторожно! В России появились автодилеры-призраки

Наряду с мошенниками, торгующими несуществующими машинами (в частности, случаи зафиксированы в Москве и Костроме), стоит опасаться и целых автосалонов, наживающихся на гражданах и скрывающихся от правосудия под подложными именами.
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