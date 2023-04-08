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Политолог Марков: очень вероятно, что Россия возьмет Бахмут в ближайшие дни, после этого почти сразу начнется наступление ВСУ

Политолог Марков: очень вероятно, что Россия возьмет Бахмут в ближайшие дни, после этого почти сразу начнется наступление ВСУ

Очень вероятно, что войска Российской Федерации возьмут расположенный на территории Донбасса город Бахмут в ближайшие дни, после этого почти сразу стартует наступление Вооруженных сил Украины.

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