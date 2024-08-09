Топ-5 осенних направлений для отдыха россиян: где провести незабываемые выходные? Ирэн ОрлонскаяЛето традиционно считается временем отпусков, когда многие люди стремятся покинуть свои повседневные заботы и насладиться отдыхом.
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