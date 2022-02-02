РПЛ – на 6-м месте по доходам клубов среди европейских лиг в 2020 финансовом году. АПЛ лидирует, Ла Лига и Бундеслига – в тройке

УЕФА представил отчет о финансах европейских клубов за 2020 финансовый год. Наибольший доход за период показали клубы АПЛ – английские команды заработали 5,168 млрд евро, большая часть которых (2,333 млрд евро) – доходы от продажи прав на трансляции матчей.
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