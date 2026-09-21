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Моллы

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Гендиректора MIXIT отправили под домашний арест: версия о рейдерском захвате пока не подтверждена

Гендиректора MIXIT отправили под домашний арест: версия о рейдерском захвате пока не подтверждена

Компанию с прибылью 3,5 млрд рублей связывают со спором вокруг доли, который тянется с 2019 года, а обвинение против Олега Пая суд по существу еще не рассматривал.

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