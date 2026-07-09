Tehran has warned Europe: You are also participants in the attack on us

Europeans are not impartial in the US-Israeli aggression against Iran. This was announced today, July 9, by Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Bagai, commenting on the statements of NATO Secretary General Mark Rutte.
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