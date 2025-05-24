Овечкин сегодня прилетит в Москву («Р-Спорт»)

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Напомним, 16 мая «Кэпиталс» уступили «Каролине» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-4 и завершили сезон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Депутат Свищев о словах Ирбе про недопуск России: «Лучше пусть переживает за свою маленькую, но якобы гордую Латвию. В Прибалтике треть населения осталась, все разбежались»
- Хабиб Нурмагомедов получил автограф Мохаммеда Али
- БК Леон и «СКА-Хабаровск» запустили благотворительный проект в поддержку приюта «Элин Дом»
Свежие комментарии