Джон Кеннеди мёртв, а заговор жив: Трамп выставил тухлый товар?  

Модест Просто очередной громкий пук Трампа. А вдруг прокатит? Канада уже штат америки? Или как там с Панамой и Гренландией? А может русские с бандеровцами помирились?

Владимир Алтайцев (за то как опускали толпой холуя пиндосского, мерзкого голубого нациста скунсоболева - все в открытом доступе и все причастные к этому известны! 👍Просрался, минетчик США? Сдохни падаль