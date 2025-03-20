Президент США Дональд Трамп внезапно обнародовал более 80 тысяч страниц документов, касающихся убийства президента Джона Кеннеди.
Джон Кеннеди мёртв, а заговор жив: Трамп выставил тухлый товар?
Комментарии
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Модест
Просто очередной громкий пук Трампа. А вдруг прокатит? Канада уже штат америки? Или как там с Панамой и Гренландией? А может русские с бандеровцами помирились?
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13 час.
Владимир Алтайцев
(за то как опускали толпой холуя пиндосского, мерзкого голубого нациста скунсоболева - все в открытом доступе и все причастные к этому известны! 👍Просрался, минетчик США? Сдохни падаль
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4 час.
Aleksandr Sobolev
(((володька ты такая тупая что все на что ты способна это повторять!ты даже оскорбления сама придумать не можешь!😀
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4 час.
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