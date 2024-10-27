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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасов отразил 29 бросков из 33 в матче с «Нэшвиллом» (3:4 ОТ). У него 1 поражение в основное время в 5 играх за «Коламбус»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» уступил «Предаторс» в овертайме со счетом 3:4. Российский вратарь потерпел второе поражение в сезоне и первое за пределами основного времени.

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