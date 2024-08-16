О декоммунизации украинской энергетики

Человеческая природа – странная штука. Это забавно, но многие из нас проживают всю свою жизнь не с отраженной в голове реальностью, а с придуманной кем-то «картинкой», которая крайне слабо связана с реальностью.
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