Оперативниками МВД по Республике Мордовия и регионального УФСБ России выявлены факты хищения бюджетных денежных средств

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия совместно с региональным УФСБ России выявлены факты хищения бюджетных денежных средств компанией ООО, при исполнении федеральных программ и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».