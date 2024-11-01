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Мода и Шоу-бизнес

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Уже не Хюррем? Мерьем Узерли и другие показали наряды на Хэллоуин

Уже не Хюррем? Мерьем Узерли и другие показали наряды на Хэллоуин

Хэллоуин — это то, что объединяет народ из разных стран, убеждений и религий! Людям хочется окунуться в детство и хотя бы ненадолго почувствовать себя ребенком! Поскольку в последние годы Хэллоуин активно начал проникать в культуры людей, артисты из совершенно разных миров решили отпраздновать его.

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