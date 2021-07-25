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Витория о голе «Рубина»: «Подвел неточный пас. У «Спартака» мало таких ошибок, но эта стала роковой»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мыслями после поражения от «Рубина» (0:1) в 1-м туре РПЛ.

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