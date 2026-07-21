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Газета.ру

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Стоматолог Лысенков: фрукты и ягоды временно снижают прочность зубной эмали

Стоматолог Лысенков: фрукты и ягоды временно снижают прочность зубной эмали

Большое количество перекусов, употребление сладких прохладительных напитков и резкие перепады температуры пищи в летний сезон могут повредить зубную эмаль, а также спровоцировать развитие кариеса и воспалению десен.

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