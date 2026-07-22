🔥 Стала известна предварительная причина пожара в кафе на улице Ушинского в Симферополе Напомним, возгорание произошло 21 июля.
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🔥 Стала известна предварительная причина пожара в кафе на улице Ушинского в Симферополе Напомним, возгорание произошло 21 июля.