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Петербургский дневник

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На стадионе «Петровский» состоялась гонка дронов

На стадионе «Петровский» состоялась гонка дронов

Участие в состязании приняли спортсмены из 10 регионов России В Санкт-Петербурге, на стадионе «Петровский», в рамках фестиваля «Энергия победы» состоялась гонка дронов, сообщает Комитет по физической культуре и спорту.

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