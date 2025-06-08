На стадионе «Петровский» состоялась гонка дронов

Участие в состязании приняли спортсмены из 10 регионов России В Санкт-Петербурге, на стадионе «Петровский», в рамках фестиваля «Энергия победы» состоялась гонка дронов, сообщает Комитет по физической культуре и спорту.
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