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Операторы БПЛА 238‑й бригады уничтожили артиллерийскую позицию ВСУ в районе Новоселовки

Операторы БПЛА 238‑й бригады уничтожили артиллерийскую позицию ВСУ в районе Новоселовки

Кубанские артиллеристы артиллеристы выявили и уничтожили вражескую гаубицу Д‑30 в районе Новоселовки Донецкой Народной Республики.

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