Кузбассовца будут судить за убийство владельца антикварной магазина, кражу и побои

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 12 ноября сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении ранее судимого кемеровчанна, обвиняемого в ряде серьезных преступлений.
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