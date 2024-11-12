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Кузбассовца будут судить за убийство владельца антикварной магазина, кражу и побои

Кузбассовца будут судить за убийство владельца антикварной магазина, кражу и побои

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 12 ноября сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении ранее судимого кемеровчанна, обвиняемого в ряде серьезных преступлений.

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