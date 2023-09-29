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Рогов: бойцы ВСУ активно сдаются в плен на ореховском направлении

Рогов: бойцы ВСУ активно сдаются в плен на ореховском направлении

На ореховском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно сдаются в плен. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

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