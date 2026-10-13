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Царьград

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Слесарь слил 340 литров дизтоплива с трактора в Браславском районе

Слесарь слил 340 литров дизтоплива с трактора в Браславском районе

32-летний работник сельхозпредприятия слил с трактора дизельное топливо, причинив организации ущерб более чем на 800 рублей.

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