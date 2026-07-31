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Аргументы недели

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Актер Сергей Жигунов стал почетным жителем Ялты

Актер Сергей Жигунов стал почетным жителем Ялты

Решением ялтинских депутатов он стал почетным жителем курортного города со всеми вытекающими из этого привилегиями.

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