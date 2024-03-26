Среднее число детей на одну женщину в России обновило многолетний минимум

По данным Росстата, по итогам 2023 года среднее число детей на одну женщину в России составило 1,41. Как отмечают исследователи, показатели суммарного коэффициента рождаемости в стране обновили минимум за последние 17 лет .
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