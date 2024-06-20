Доктор Мясников: группа крови влияет на качество жизни и здоровье человека

Вирусы, бактерии и комары предпочитают определенные группы крови. От этого показателя может зависеть качество жизни, предрасположенность к различным заболеваниям и даже интеллектуальные способности человека.
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